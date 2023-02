Arrestaties en avondklok in Paramaribo na bestorming parlementsgebouw

De Surinaamse politie heeft bij de rellen van gisteren in de hoofdstad Paramaribo zeker vijftig demonstranten opgepakt. Bij de bestorming van het parlementsgebouw en andere ongeregeldheden raakten twintig mensen gewond, zeggen de autoriteiten.

De onlusten begonnen na een anti-regeringsprotest in de ochtend waarbij duizenden mensen aanwezig waren. De organisatoren van de demonstratie zouden de controle over de menigte zijn kwijtgeraakt. De lobby van het parlementsgebouw werd vernield en er sneuvelden ramen. De politie zette traangas in en schoot met losse flodders om de menigte uiteen te drijven.

Avondklok en plunderingen

Op andere plekken in de stad werden winkelruiten ingegooid. Ook is er een tankstation geplunderd. Als reactie kondigde de regering van president Santhoki een avondklok aan: de binnenstad van Paramaribo is tot 10.00 uur Nederlandse tijd afgesloten. De politie vraagt iedereen om binnen te blijven. Winkels en markten blijven vandaag dicht.