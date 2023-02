Geroofde houtskooltekeningen van Dalí teruggevonden in Spanje

De Spaanse politie heeft twee houtskooltekeningen van ruim honderd jaar oud van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí teruggevonden. De werken hebben bij elkaar een waarde van 300.000 euro. Ze werden begin vorig jaar gestolen bij een inbraak in Barcelona.

Drie broers van 50, 53 en 55 jaar zijn in mei opgepakt in verband met de diefstal. De politie kreeg een tip van iemand uit de kunstwereld dat de mannen probeerden om de kunstwerken te verkopen. Behalve de tekeningen van Dalí vonden agenten bij de mannen thuis ook andere kunstwerken, dure horloges en waardevolle munten.

Nu pas bekend

De mannen wilden niet zeggen waar ze de werken van Dalí hadden verstopt. De politie vond de kunstwerken in augustus in een opslagruimte, op basis van berichten in de telefoons van de verdachten, en maakte dat nieuws vandaag bekend. De broers pleegden diefstallen in de dure wijken van Barcelona.

Dalí maakte de twee houtskooltekeningen in 1922 als illustraties voor een boek. Experts hebben de kunstwerken op echtheid onderzocht. De tekeningen zijn inmiddels teruggegeven aan de eigenaren in Barcelona.