Privacywaakhond wil uitleg over Abu Dhabi-deal

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het laboratorium Saltro en het ministerie van Volksgezondheid om uitleg gevraagd over de privacy-waarborgen bij de deal waarbij coronatesten van Nederlanders naar Abu Dhabi worden gevlogen voor analyse.

Vanochtend bleek dat het materiaal van mensen die een coronatest bij de GGD krijgen, binnenkort naar Abu Dhabi wordt gestuurd. Een deal daarover tussen labs en het ministerie van VWS is aanstaande. De luchtbrug om de 5000 kilometer af te leggen is al geregeld.

Het sturen van persoonsgegevens naar Abu Dhabi is volgens de privacywaakhond alleen toegestaan als er "speciale waarborgen zijn getroffen om de privacy toch afdoende te beschermen".

Zonder de garantie dat de gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen, is de doorgifte van persoonsgegevens niet toegestaan omdat het emiraat geen "passend beschermingsniveau" heeft. Dit geldt voor veel landen buiten de Europese Unie.

De Autoriteit wil weten welke maatregelen het lab en ministerie hebben getroffen om de privacy te beschermen. Ook stelt de instantie dat mensen van wie het materiaal van coronatests naar Abu Dhabi gaat, daar vooraf over moeten worden geïnformeerd.

Volgens de Autoriteit moet het materiaal van coronatests extra worden beschermd. "Want als je een gezondheidsonderzoek laat uitvoeren, dan moet je er blind op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met die medische gegevens."

Assessment duurt weken

Privacy-deskundige Jeroen Terstegge is ook erg benieuwd naar de waarborgen van het lab. Hij zegt dat er alleen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie kunnen, als er een gelijkwaardig niveau van privacybescherming is in dat land.

"Om dit te bepalen moet het lab een assessment doen. Normaal gaan daar weken, zo niet maanden overheen. Je moet de hele wetgeving van Abu Dhabi doorlichten", zegt Terstegge.

"Zo moeten ze kijken in hoeverre de overheid aldaar, zoals de geheime dienst of politie, toegang kan krijgen tot de gegevens. Je kan dit dus niet even op een achternamiddag besluiten."

GGD niet op de hoogte

Het is nog onduidelijk vanaf wanneer het materiaal van Nederlanders precies naar Abu Dhabi gaat. Uit een interne mail blijkt dat dit gisteren voor het eerst is gebeurd, maar dit wordt door Saltro ontkend. Het Nederlandse lab Saltro behoort tot de grote internationale speler Unilabs dat ook een vestiging heeft in Abu Dhabi.

De GGD in Utrecht heeft een contract met Saltro voor het analyseren van coronatesten. De GGD zegt vóór vandaag niet op te hoogte te zijn geweest van het voornemen om coronatesten naar Abu Dhabi te sturen. "GGD regio Utrecht wist dat Saltro zocht naar alternatieven om de labcapaciteit te vergroten. Over de alternatieven worden wij geïnformeerd zodra dit definitief is", staat in een korte verklaring.