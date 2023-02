RKC kan carnaval gaan vieren, kater voor Fortuna Sittard en trainer Velázquez

De carnavalswedstrijd tussen het Brabantse RKC en de Limburgers van Fortuna Sittard is met 3-1 gewonnen door de Waalwijkers. Fortuna kwam nog wel op voorsprong, maar stond na een goed Brabants kwartiertje uiteindelijk toch met lege handen. RKC speelde traditioneel in een speciaal carnavalsshirt in het weekend van carnaval. Vorig jaar wisten de Waalwijkers in hun speciale tenue ook al te winnen bij FC Twente. Fortuna hield het bij een zwart tenue, maar speelde zeker niet kleurloos. Kansenpolonaise De openingsfase was een kansenpolonaise. Na een kwartier spelen was het bijna 1-0 voor de thuisploeg. Michiel Kramer schoot beheerst in, maar zag zijn inzet gekeerd worden door keeper Ivor Pandur. Niet veel later was Burak Yilmaz dicht bij een treffer. De spits schoot spijkerhard richting het doel van RKC, maar te hoog. De grootste kans van de eerste fase in de wedstrijd was na 18 minuten voor de Kroaat Kristijan Bistrović van Fortuna. Na een prachtige aanval mikte hij naast het doel van doelman Etienne Vaessen.

Michiel Kramer was de gevaarlijkste man bij RKC voor rust. - ProShots

Na een klein halfuur was het weer aan de thuisploeg, maar de poging van Michiel Kramer ging net naast. Daarna gebeurde er lange tijd weinig tot niets voor de doelen. Tot vlak voor rust, na een actie van Thierry Lutonda kon Iliass Bel Hassani uithalen, maar zijn inzet werd gekeerd door Pandur. De rebound van Julian Lelieveld ging in het zijnet. Yilmaz doet het RKC begon na rust beter, maar het was Yilmaz die scoorde voor Fortuna Sittard. De Turkse spits schoot de bal van net buiten het strafschopgebied in de verre hoek. Het was alweer de negende eredivisietreffer van de aanvoerder. Meteen daarna speelde Yilmaz weer een belangrijke rol. Zijn trainer had commentaar op scheidsrechter Bas Nijhuis. De scheidsrechter deelde een gele kaart uit aan Julio Velázquez, die daar zo boos over werd dat hij door bleef sputteren. Dat leverde hem een tweede gele kaart op en dus kon hij inrukken. Yilmaz was uiteindelijk degene die zijn trainer tot bedaren moest brengen en hem naar de kleedkamer dirigeerde.

Rood voor de trainer van Fortuna. - ProShots