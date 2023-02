Napoli wint eenvoudig van Sassuolo en blijft fier aan kop in Italië

Napoli dendert door in de Serie A. Door een 2-0 overwinning in en tegen Sassuolo vergroot de Italiaanse koploper de voorsprong tot achttien punten.

De tweede Napolitaanse treffer was ook fraai. Spits Victor Osimhen draaide twintig minuten na de openingstreffer weg bij een verdediger en schoot vanaf de zijkant in de korte hoek raak. Voor de Nigeriaan, die topscorer is van de Serie A, is het al zijn achttiende competitiedoelpunt van dit seizoen.

De wedstrijd kabbelde na de twee goals rustig naar het einde. Osimhen kreeg nog enkele kansen om zijn productie op te schroeven, maar verzuimde dat. Ook werd een goal van Giovanni Simeone afgekeurd.