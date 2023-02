Avondklok in Paramaribo, winkels en markten blijven dicht na parlementsbestorming

De binnenstad van Paramaribo blijft tot zeker 10.00 uur Nederlandse tijd afgesloten na de onlusten van gisteren. Anti-regeringsdemonstranten drongen het Surinaamse parlement binnen en op andere plekken waren plunderingen en brak brand uit.

De politie vraagt iedereen om binnen te blijven en alle openbare markten in Paramaribo blijven vandaag in opdracht van de regering gesloten. De regering heeft ook winkeliers gevraagd om hun zaak te sluiten. "Wij gaan in deze periode alles doen om de rust te herstellen, maar ook om de personen die verantwoordelijk zijn voor de onrust ter verantwoording te roepen", zei president Santokhi.

Hij noemt de onlusten "ver en ver buiten de regels van het democratische spel" en "een ernstige inbreuk op de democratische orde". De president heeft een taskforce opgericht waarvan ook het leger deel uitmaakt. Die gaat mensen opsporen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd.

'Incidenten in verschillende wijken'

Volgens de president zijn nog "in verschillende wijken en buurten incidenten gaande" waar politie en leger naartoe zijn gestuurd.

De onlusten begonnen na een anti-regeringsprotest in de ochtend waarbij duizenden mensen aanwezig waren. De organisatoren van de demonstratie raakten volgens Starnieuws de controle over de menigte kwijt.

De lobby van het parlementsgebouw werd vernield en er zijn ramen gesneuveld. Ook zou er brand zijn geweest. De militaire politie zette traangas in en schoot met losse flodders om de menigte uiteen te drijven.

Op andere plekken werd onder meer een tankstation geplunderd en werden winkelruiten ingegooid.