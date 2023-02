Consortium uit Qatar wil Manchester United: bod van bijna zes miljard euro

"Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani bevestigt dat hij een bod heeft uitgebracht op Manchester United Football Club", staat in een verklaring. Details worden verder niet gegeven. Volgens berichten in de Engelse media zou het gaan om een bedrag van bijna zes miljard euro. Jassim Bin Hamad Al Thani is voorzitter van de Qatar Islamic Bank (QIB).

In 2019 bood de Saoedische koninklijke familie 3,5 miljard voor Manchester United.