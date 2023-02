ADO stunt tegen koploper PEC Zwolle, Heracles Almelo morst ook tegen Willem II

Koploper PEC Zwolle heeft voor het eerst sinds oktober verloren in de Keuken Kampioen divisie. Waar vier maanden geleden MVV de boosdoener was, leed het team van Dick Schreuder vrijdagavond tegen ADO Den Haag een nederlaag (3-1).

ADO en PEC begonnen furieus aan de wedstrijd. Binnen twaalf minuten was er al drie keer gescoord. Joey Sleegers en Xander Severina zetten de ploeg van Dick Advocaat op 2-0 voorsprong, maar Thomas van den Belt deed al snel wat terug namens de Zwollenaren.

Daarna keerde de rust even terug in Den Haag. PEC kreeg wel kansen, maar was niet echt bij machte om het ADO lastig te maken. Waar PEC niet meer tot scoren kwam, lukte het de thuisploeg wel. Boy Kemper kon ruim een kwartier voor tijd de derde Haagse treffer binnenkoppen.

Door de overwinning is ADO na zes wedstrijden de nieuwe koploper van de tweede periode. ADO-trainer Dick Advocaat is na zijn debuutwedstrijd tegen Almere City (4-1 verlies), die begin december werd gespeeld, nu acht competitiewedstrijden op rij ongeslagen.

Heracles Almelo kwam na een klein halfuur op voorsprong door Antonio Satriano. Vlak voor tijd maakte Willem II-aanvaller Jizz Hornkamp de gelijkmaker.