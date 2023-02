Griekspoor maakt einde aan sprookje van Brouwer in Ahoy en treft Sinner in halve finale

Tallon Griekspoor heeft de halve finales bereikt van het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam. Griekspoor klopte vrijdagavond in de kwartfinale de Nederlandse toernooisensatie Gijs Brouwer: 6-4 en 6-4.

Griekspoor is de eerste Nederlander sinds 2014 die de halve finales bereikt, destijds slaagde Igor Sijsling erin door te dringen tot de laatste vier. Zowel Griekspoor als Brouwer kreeg een wildcard voor het toernooi in Rotterdam, ze maakten die uitverkiezing dus helemaal waar met een kwartfinaleplek.

Zowel in de eerste als de tweede set had Griekspoor aan een break voldoende. Beide spelers deden ondanks het verschil op de ATP-ranking, qua score niet veel voor elkaar onder. Op cruciale momenten was de op dit niveau meer ervaren Griekspoor( de nummer 61 van de ATP-ranking) de betere van Brouwer (160 op de ATP-ranking).

Griekspoor op dreef in 2023

Griekspoor, die in januari een ATP-toernooi won in het Indiase Pune, is bezig aan een goed jaar. Dat onderstreept hij in Rotterdam al door te winnen van de Duitser Alexander Zverev, de topspeler die langzaam aan het opkrabbelen is na een blessure.

De linkshandige Brouwer stuntte door de eerste ronde te overleven en vervolgens in de kwartfinales toptien-speler Rune te verslaan, al had dat wel alles te maken met een blessure bij Rune. De jonge Deen moest opgeven.

Bekijk hieronder de reacties van Griekspoor en Brouwer na afloop van de wedstrijd.