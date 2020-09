Van Barneveld keert binnen jaar na afscheid terug als professioneel darter

Zijn voormalig manager Ben de Kok heeft hem de afgelopen periode weten te overtuigen om voor een terugkeer te gaan. Van Barneveld zal op nul moeten beginnen. In januari beginnen de kwalificatietoernooien waarbij een tourkaart is te verdienen.

Van Barneveld liet vorige maand in gesprek met de NOS al weten het darten te missen. "Momenteel heb ik het heel rustig wat betreft demonstraties en dartsclinics, dus ik mis ook inkomsten."

Raymond van Barneveld keert terug als professioneel darter. De 53-jarige Hagenaar nam eind vorig jaar afscheid na een glansrijke carrière, maar is teruggekomen op het besluit om definitief te stoppen.

Begin dit jaar zochten we Van Barneveld op en blikten we terug op zijn carrière:

Het werd een lijdensweg. In zijn laatste jaar wilde hij nog één keer vlammen, maar ook zijn afscheid werd een teleurstelling. Op het WK werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

De laatste jaren van de carrière van Van Barneveld ging het bergafwaarts. In 2012 wint hij nog de Grand Slam en in 2014 de Premier League. Andere grote titels blijven uit.

Eind jaren negentig zorgt de postbode uit Den Haag er in zijn uppie voor dat miljoenen Nederlanders op televisie kijken naar 'pijltjes gooien'. Huiskamers, kantines en kroegen staan op z'n kop als Van Barneveld in 1998 voor het eerst de wereldtitel van de BDO-bond pakt.

'Barney', zoals zijn bijnaam luidt, draaide zo'n 25 jaar mee in de wereldtop en kroonde zich in die periode vijf keer tot wereldkampioen: vier keer bij de BDO en één keer bij de PDC.

Nog één keer 'Barney', de man die darts groot maakte in Nederland - NOS

De laatste jaren viel Van Barneveld vooral op vanwege zijn labiele gedrag. Meerdere malen kondigde hij zijn afscheid aan, telkens kwam hij erop terug.

Het afscheid tijdens het vorige WK leek definitief. Van Barneveld wist dat hij na dat jaar nog verder zou kelderen op de wereldranglijst en zag het niet meer zitten om kwalificatietoernooien te gooien.

Het vele reizen kostte hem naar eigen zeggen de kop. De darter kampt ook met suikerziekte en had last van depressies. In februari kreeg hij nog zijn eigen afscheidsavond. Nu keert hij dus toch weer terug.