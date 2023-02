Op de veiligheidsconferentie in München is dit jaar geen plek voor iedereen

Al bijna zestig jaar is de veiligheidsconferentie in München in Zuid-Duitsland een vaste prik voor diplomatie op het hoogste niveau. Na een jaar van oorlog in Europa is het niet vreemd dat de bijeenkomst dit keer in het teken staat van verdere steun voor Oekraïne.

Maar er zijn meer bijzonderheden. Terwijl China en de Verenigde Staten officiële bezoeken over en weer afzeggen vanwege oplopende spanningen, komen hoge functionarissen uit beide landen hier wel bij elkaar. En net zo opvallend is wie er juist niet is uitgenodigd voor de conferentie.

Krap hotel

Heel even lijkt het chique Bayerischer Hof het middelpunt van de wereld, als staatshoofden, militairen, diplomaten en ministers van over de hele wereld zich drie dagen in het krappe hotel in hartje München proppen voor de jaarlijkse Münchner Sicherheitskonferenz.

Wat begon op het hoogtepunt van de Koude Oorlog als een bijeenkomst over militaire strategie voor westerse bondgenoten, groeide na 1990 uit tot een geopolitieke conferentie voor een veel grotere internationale groep van niet altijd gelijkgestemden.

Ook de Russen waren welkom. In 2007 leidde dat tot een schok, toen president Poetin op de conferentie een toespraak hield waarin hij zich afzette tegen de westerse orde. Woorden die nu klinken als een voorbode van de oorlog die zou komen in Oekraïne.

Informaliteit als kracht

Toch bleef het doel van de conferentie: een bijdrage leveren aan een vreedzame oplossing van conflicten. Soms aan de hand van concrete afspraken of aankondigingen, zoals in 2011, toen de ministers Clinton namens de VS en Lavrov namens Rusland hier een akkoord sloten om aan beide zijden het aantal nucleaire wapens te verminderen.

Maar de grotere kracht zit hem volgens deelnemers in het informele karakter van de conferentie: juist omdat het er krap is, loop je er je bondgenoten of vijanden tegen het lijf, soms ook letterlijk.

Discussiëren kan er zonder protocollen, plooien kun je gladstrijken aan de oude bar. Een staatshoofd betrapte ooit een andere leider die in de stad een lederhose had gekocht, de traditionele Beierse leren broek. Naar verluidt konden ze er samen smakelijk om lachen.