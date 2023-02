Bulgarije stelt invoering euro uit

Het lukt Bulgarije niet om de euro al volgend jaar in te voeren, wat eigenlijk de bedoeling was. Het Bulgaarse ministerie van Financiën zegt dat het niet op tijd voldoet aan de criteria die de Europese Unie heeft gesteld. Het land mikt nu op invoering in 2025, een jaar later dus.

Bulgarije heeft nu nog de lev als munteenheid. Sofia hoopt dat een overgang naar de euro de economie zal stabiliseren en bovendien een stimulans zal zijn voor de welvaart. Bulgarije is het armste land van de EU en wordt ook gekenmerkt door politieke instabiliteit.

Voor toetreding tot de eurozone moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, maar onder meer op het gebied van inflatie voldoet Bulgarije daar niet aan. Vorig jaar bedroeg die in het Zuidoost-Europese land meer dan 15 procent.