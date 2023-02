F1-coureurs mogen "in eigen omgeving" nu wel politieke en persoonlijke uitspraken doen

De coureurs in de Formule 1 mogen komend seizoen toch politieke en persoonlijke uitspraken doen. De overkoepelende autosportfederatie FIA zegt wel dat ze dat alleen "in hun eigen omgeving" mogen doen. De coureurs riskeren straffen als ze met dergelijke uitingen komen tijdens racegerelateerde activiteiten, zoals bij prijsuitreikingen of gedurende het spelen van de volksliederen.

Aanvankelijk had de FIA het betreffende reglement aangescherpt: coureurs mochten zich voortaan pas uitspreken over persoonlijke, politieke of religieuze kwesties als de FIA daar vooraf toestemming voor had gegeven. Na hevige kritiek van onder meer coureurs en mensenrechtenorganisaties lijkt de federatie nu concessies te doen.

'Als schooljongens behandelt'

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had al laten weten zich te blijven uitspreken over zaken die hij belangrijk vindt. Een andere coureur, Lando Norris, zei dat de FIA de coureurs als schooljongens behandelt.