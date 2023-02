Zakenreizigers stappen toch weer in het vliegtuig: 'De klant vraagt erom'

Een opvallende uitspraak van de financieel directeur van Air France-KLM vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers: "We zien ook de zakelijke reiziger weer steeds meer terugkeren." Tijdens de coronacrisis spraken veel bedrijven nog de ambitie uit om stukken minder te vliegen, sommige zelfs 50 procent minder dan voor de pandemie.

Volgens Air France-KLM is inmiddels twee derde van de zakenreizigers terug. Omdat de prijzen nu hoger zijn, is die groep goed voor 80 procent van de opbrengsten die zakelijke reizigers in 2019 in het laatje brachten.

Anders Reizen, een coalitie van grote bedrijven en organisaties die duurzamer willen reizen, denkt zelfs dat er al meer zakelijke reizigers terug zijn. "Onze inschatting is dat we rond de 80 procent zitten van voor corona, al zijn er uitzonderingen," zegt directeur Hugo Houppermans.

ING zou dan zo'n uitzondering zijn in de Anders Reizen-coalitie: de bank zegt het streven om 50 procent minder te vliegen te hebben bereikt. Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis zegt dit ook, maar ziet wel "een lichte stijging sinds het najaar van 2022". Bij ABN Amro was er vorig jaar een lichte toename van zakelijke vluchten, maar de bank ligt naar eigen zeggen nog op koers om zakelijke vluchten met de helft te beperken. ASML zegt minder te vliegen maar kon desgevraagd niet laten weten hoeveel minder.

'Massaal vliegen naar Londen'

De ambities van tijdens de coronacrisis zijn dus maar ten dele uitgekomen. Bedrijven worstelen met verschillende dilemma's wanneer ze kiezen tussen online meetings of afreizen, zegt Houppermans van Anders Reizen. "Van de bedrijven die veel vliegen wordt dit vaak weer door de klant gevraagd. Maar moet je als bedrijf dan zeggen: 'u vraagt, wij vliegen?'"

Ook belangrijk: China heeft na jaren van strenge coronarestricties de grenzen weer geopend, wat volgens Houppermans tot een recente piek in vliegverkeer heeft geleid.

Vaker met de trein

Binnen Europa willen bedrijven veel vaker met de trein reizen dan voor de pandemie, vervolgt Houppermans, maar daardoor overstijgt de vraag het aanbod. "Met als gevolg dat bedrijven nog massaal op Londen vliegen terwijl ze eigenlijk met de trein zouden willen."

Dat herkent Arcadis, waar werknemers in principe met de trein reizen op afstanden onder de 700 kilometer. "Het is nog lastiger om met de trein op tijd in Parijs of Londen te komen voor een overleg in de ochtend, daar moeten echt nog stappen worden gemaakt", zegt een woordvoerder. ING vervangt sinds oktober vorig jaar vluchten tot en met 500 kilometer met treinreizen, laat een woordvoerder weten.

Als er dan toch wordt gevlogen, ligt de lat vak hoger, stelt Houppermans. "Vliegen is een bewustere keuze geworden. En veel bedrijven monitoren nu hoeveel ze vliegen. Dat is echt nieuw en belangrijk, want anders verandert er niks."

Bij ABN Amro zijn ze ook bewuster bezig met vliegen, zegt de bank. Het bedrijf bekijkt vaker of vergaderingen ook digitaal kunnen.