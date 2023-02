Leerdam en Beune derde bij laatste wereldbekerwedstrijden voor WK

Leerdam en Kimi Goetz deelden de derde tijd met 38,14. Achteraf wist Leerdam dat het nog sneller had gekund, want door twee missers leverde ze tijd in. "Daar baal ik van, anders had ik misschien mijn eerste winst op de 500 meter gehad."

Op de 500 meter dook Herzog als enige onder de 38 seconden met 37,96. Daarmee was ze 0,12 sneller dan Kim. Het was de eerste keer dit wereldbekerseizoen dat de Zuid-Koreaanse deze afstand niet wint. De 32-jarige Kim legde uiteraard wel beslag op de wereldbeker.

Jutta Leerdam is bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 500 meter derde geworden. Twee weken voor de WK afstanden was Vanessa Herzog verrassend de snelste in Tomaszów en moest Kim Min-sun genoegen nemen met de tweede plaats.

Jutta Leerdam is bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 500 meter derde geworden. Vanessa Herzog is verrassend de snelste. - NOS

Tegelijkertijd gaf haar race Leerdam ook een goed gevoel over de 500 meter richting de WK afstanden. "Ik voel dat ik nog een stuk sneller kan, dus geeft me veel zelfvertrouwen."

Twee weken voor die wereldtitelstrijd in Heerenveen liet ook Michelle de Jong zien dat ze mee kan doen om de medailles op de kortste afstand. Met 38,15 werd ze vijfde.

"Het lijkt wel een beetje op bij de mannen, daar zit het ook altijd dicht bij elkaar", contstateerde Leerdam tevreden na afloop.

Wiklund laat topvorm zien

Wiklund bewees andermaal dat ze vlak voor de WK afstanden in topvorm is. De Noorse dook 1,21 onder het baanrecord van Irene Schouten, die er dit weekend in Tomaszów niet bij is.

Vorige week won de 22-jarige Wiklund op dezelfde baan in 4.05,96 en nu was ze dus flink sneller. Sábliková (vorige week tweede met 4.06,04) liet ook zien in WK-vorm te zijn: de Tsjechische werd opnieuw tweede in 4.05,67.

Beune, dit seizoen drie keer vierde en een keer vijfde, won de derde individuele wereldbekermedaille uit haar carrière.

Voor Rijpma-de Jong, de regerend wereldkampioene op de drie kilometer, is er werk aan de winkel als ze in Heerenveen haar titel wil prolongeren.