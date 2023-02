Leerdam derde op laatste 500 meter voor WK afstanden, Herzog wint

Jutta Leerdam is bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 500 meter derde geworden. Vanessa Herzog was verrassend de snelste in Tomas en verwees Kim Min-sun naar de tweede plaats.

Herzog dook als enige onder de 38 seconden met 37,96. Daarmee was ze 0,12 sneller dan Kim. Het was de eerste keer dit wereldbekerseizoen dat de Zuid-Koreaanse deze afstand niet wint.

Leerdam en Kimi Goetz deelden de derde plaats met 38,14. "Het zit dicht bij elkaar. Dat geeft wel vertrouwen", zei Leerdam tevreden na afloop.

Twee weken voor de WK afstanden in Heerenveen liet ook Michelle de Jong zien dat ze mee kan doen om de medailles op de kortste afstand. Met 38,15 werd ze vijfde.

Dione Voskamp en Naomi Voskamp eindigden als tiende en elfde.