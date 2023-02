Chaos bij onlusten in Suriname, betogers dringen parlement binnen

Anti-regeringsdemonstranten zijn in Paramaribo het Assembleegebouw binnengedrongen, waar het parlement van Suriname huist. De lobby van het gebouw is vernield en er zijn ramen gesneuveld, meldt Starnieuws. Ook zou er brand zijn geweest.

Om de demonstranten terug te dringen, heeft de militaire politie met traangas en losse flodders geschoten. Meerdere mensen zouden onwel zijn geworden door het traangas, schrijft Starnieuws. Toch blijven sommige demonstranten met flessen en bloempotten naar het parlementsgebouw gooien.

Ook op andere plekken in Paramaribo is het onrustig. Een politiepost bij een bank is omvergegooid, in een historisch pand is brand gesticht. Ook de auto van een lokale journalist is in brand gestoken.

Op sociale media gaan beelden rond van een tankstation dat wordt geplunderd: