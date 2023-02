Cort wint na tweede etappe ook derde rit in Algarve

Magnus Cort Nielsen van EF Education heeft na de tweede ook de derde etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Deen bleef in een uitermate spannende finale de jagende sprinters net voor.

Zo weinig als er aanvankelijk gebeurde in de 203 kilometer lange, zo goed als vlakke etappe, zo vermakelijk was de slotfase. Cort trok op 25 kilometer van de finish door nadat hij de laatste tussensprint had gewonnen en kreeg vijf eliterenners met zich mee: Thomas Pidcock, Filippo Ganna, Valentin Madouas, Rui Alberto Costa en Tobias Foss.

Het peloton maakte zich lang geen zorgen, maar wachtte net iets te lang. Cort redde het net en Ganna ook nog, waarna Jordi Meeus de sprint van het peloton won. Dat finishte in dezelfde tijd.