Twee weken voor WK verliest Nuis op 1.500 meter van Stolz, maar wint wel wereldbeker

Jordan Stolz heeft de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1.500 meter gewonnen. In een rechtstreeks duel versloeg hij Kjeld Nuis en liet twee weken voor de WK afstanden zien dat er in Heerenveen serieus rekening met hem gehouden moet worden.

Nuis was vorig weekend nog met afstand de beste in Tomaszów, maar ditmaal moest hij zijn meerdere erkennen in Stolz. De Amerikaan zette 1.45,44 op de borden en bleef Nuis daarmee 0,72 voor.

"Ik baal echt van vandaag. Een slordige rit", zei Nuis na afloop. Vooral dat de 18-jarige Stolz in de laatste bocht nog onderdoor kwam zat Nuis niet lekker. "Hij komt best wel hard onderdoor. Hij heeft meer inhoud vandaag."

En dat terwijl Stolz twee zware weekenden achter de rug heeft, met onder meer de WK junioren waar hij de de 500 meter, de 1.000 meter, de 1.500 meter en de allroundtitel won. "Ik dacht: hij komt met moeie benen aan. En dan krijg je pak op je broek."

De tweede plaats leverde Nuis wel voor de derde keer de eindzege in het wereldbekerklassement op. "Dat is wel mooi, een opsteker."