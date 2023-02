Twee weken voor WK verliest Nuis op 1.500 meter van Stolz

Jordan Stolz heeft de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1.500 meter gewonnen. In een rechtstreeks duel versloeg hij Kjeld Nuis en liet twee weken voor de WK afstanden zien dat er in Heerenveen serieus rekening met hem gehouden moet worden.

Nuis was vorig weekend nog met afstand de beste in Tomaszow, maar ditmaal moest hij zijn meerdere erkennen in Stolz. De Amerikaan zette 1.45,44 op de borden en bleef Nuis daarmee 0,72 voor.

De tweede plaats leverde Nuis wel voor de derde keer de eindzege in het wereldbekerklassement op.