De Groot kijkt ogen uit en staat in rolstoelfinale op centre court Ahoy: 'Betekent heel veel'

Ze mag dan wel zeventienvoudig grandslamkampioene zijn, toch kijkt rolstoeltennisster Diede de Groot haar ogen uit bij het ABN Amro Open. "Wat een luxe hier, ongelooflijk..." Dit jaar is er voor het eerst een rolstoeltoernooi voor vrouwen in Rotterdam. Buiten de vier grandslamtoernooien is er geen enkel ander valide mannentoernooi waar ook rolstoeltennissters aan gekoppeld zijn. Het maakt het ABN Amro Open uniek. "De luxe die we hier hebben, hebben we normaal gesproken alleen bij de grandslamtoernooien. Wat voor ATP-toernooien (voor valide mannen, red.) standaard is, is voor ons echt bijzonder. Alles is gewoon goed geregeld, als speler hoef je nergens aan te denken. Dat betekent veel voor ons." Wat het moeilijk maakt voor rolstoeltoernooien om aan te haken bij valide mannen- en vrouwentoernooien is dat er drie verschillende bonden in het spel zijn. Het rolstoeltennis valt onder de ITF, het mannentennis onder de ATP en het vrouwentennis onder de WTA. Finale tegen Japanse rivale De Groot plaatste zich zaterdagmiddag voor de finale van de eerste editie van het ABN Amro Open door met 6-3, 6-4 van landgenote Aniek van Koot te winnen. In de finale wacht haar rivale Yui Kamiji. De Japanse is nummer twee van de wereld achter De Groot.

Voor het eerst dit jaar zijn de finales van de rolstoelonderdelen op het centre court in Ahoy. Op zo'n grote baan spelen is voor De Groot normaal gesproken alleen weggelegd bij de grandslamtoernooien. "Dat we op zulke iconische locaties spelen, helpt enorm om rolstoeltennis meer tot de verbeelding te laten spreken. Als ik zeg dat ik op Wimbledon moet spelen, weet iedereen waar het om gaat. Dat is bij andere paralympische sport toch anders."

Rolstoeltennisster Yui Kamiji - AFP