Politie onder druk door wachttijd bij testen, commercieel testbedrijf ingeschakeld

De Nationale Politie heeft een commercieel bedrijf ingeschakeld om mensen sneller te kunnen laten testen op corona. Reden is dat veel politiemensen thuis wachten op een coronatest of in quarantaine zitten na contact met besmette collega's of anderen. Daardoor dreigt het politiewerk in gevaar te komen.

De korpsleiding hoort van verschillende eenheden dat "vitale processen in het geding komen" en noemt dat onacceptabel. Politiemensen lopen door de aard van hun werk meer kans om besmet te raken, daardoor is het aantal medewerkers dat in quarantaine zit bovengemiddeld.

Dat staat in een mail van de korpsleiding aan medewerkers van de politie, die in handen is van de NOS. De politie spreekt in de mail van een ad-hoc-oplossing, terwijl wordt gewerkt aan een structurelere oplossing. "Simpelweg omdat het niet uit te leggen is als de veiligheid van burgers en medewerkers in gevaar komt, doordat wij de continuïteit van de operatie niet kunnen waarborgen."

Thuiszitten voorkomen

"Er zijn best veel collega's die corona hebben en met andere hebben samengewerkt, Dus snel testen is van belang", zegt woordvoerder Helma Huizing. "Het dagelijks werk is nog niet in gevaar. We willen vooral voorkomen dat halve teams preventief thuiszitten." Ze benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat.

De test is vooral bedoeld voor agenten op straat, die moeten kunnen uitrukken in noodsituaties als ongelukken en meldingen van geweld. Maar ook medewerkers van ondersteunende diensten als ict kunnen voor een test in aanmerking komen. Leidinggevenden bepalen wie een commerciële test kan krijgen.