Man (68) overleden na aanrijding op A58, weg rest van de dag dicht

Bij een ongeluk op de A58 is een 68-jarige man uit België om het leven gekomen. De man stond met zijn auto stil op de vluchtstrook. Toen hij uitstapte, werd hij door een vrachtwagen geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur ter hoogte van Moergestel. Volgens de politie stond of liep het slachtoffer bij zijn auto met aanhanger toen het ongeluk gebeurde. Hij had zijn wagen langs de snelweg geparkeerd. De bestuurder van de vrachtwagen heeft hem mogelijk over het hoofd gezien, schrijft Omroep Brabant.

Nadat de man was aangereden, botste de vrachtwagen tegen de auto, raakte de vangrail en kwam in de berm tot stilstand. De bestuurder van de truck en een vrouw die nog in de auto zat, bleven ongedeerd.

A58 richting Eindhoven hele dag dicht

Vanwege politieonderzoek en schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden blijft de A58 tussen Moergestel en Oirschot in de richting van Eindhoven de rest van de dag dicht.

De vrachtwagen moet nog worden geborgen. Vanwege het ongeluk raakte ook de dieseltank van de truck beschadigd en is er diesel in het water naast de berm gelekt. Dit moet allemaal worden opgeruimd en gereinigd en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog de hele avond in beslag zal nemen.

Het verkeer in de richting van Tilburg wordt omgeleid om te voorkomen dat de kijkersfile die al ontstaan is nog langer wordt. Het verkeer wordt geadviseerd via de A2 en A65 om te rijden. Overigens meldt de ANWB dat de N65 tussen Helvoirt en Vught in de richting van Den Bosch ook is afgesloten vanwege een ongeluk dat daar gebeurde.