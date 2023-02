Wellens pakt ritzege in Andalusië, ploeggenoot Pogacar behoudt leiderstrui

Tim Wellens heeft de derde rit in de Ronde van Andalusië gewonnen. De Belg van UAE Emirates was de beste van een grote kopgroep.

De harde wind speelde een grote rol in de etappe over 161 kilometer. Zo werd een deel van het slotklimmetje in Alcalá de los Gazules geschrapt en ontstonden er meerdere keren waaiers.

Al snel vormde zich een kopgroep van 21 renners en die bleef de hele dag weg. In de laatste kilometer ging Wellens er op het steilste deel vandoor. Hij bleef Pierre Latour uiteindelijk veertien seconden voor.

Pogacar behoudt leiding

De leiderstrui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. De 24-jarige Sloveen, die de eerste twee etappes van de Ronde van Andalusië had gewonnen, kwam voor het eerst dit jaar niet als winnaar over de finish. Maar met ploeggenoot Wellens die mocht juichen, zal hij daar niet mee zitten.

Bovendien won hij het sprintje van de groep met favorieten, die zo'n drie minuten na winnaar Wellens over de streep kwam.