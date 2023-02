Opnieuw goud voor skiër Odermatt, 64-jarige Mexicaanse prins haalt finish niet

De opvallendste naam op de startlijst van liefst honderd skiërs was ongetwijfeld Hubertus Von Hohenlohe, een 64-jarige Mexicaanse prins. Hij deed voor de twintigste keer mee aan de wereldkampioenschappen. Zijn WK-debuut maakte hij in 1982.

Schwarz leek op weg om Oostenrijk zijn eerste goud van deze WK te bezorgen, maar twee foutjes in de slotfase kostten hem de titel. Odermatt, die op dit onderdeel olympisch kampioen is, profiteerde en greep het goud. Ook zijn Zwitserse landgenoot Loic Meillard ging Schwarz nog voorbij en pakte zilver.

Marco Odermatt heeft bij de WK skiën in Courchevel na het afdalingsgoud ook de titel op de reuzenslalom veroverd. Nederlander Maarten Meiners haalde in de eerste run de finish niet en mocht zodoende in de tweede run niet meer in actie komen.

Von Hohenlohe is ook zesvoudig olympiër. In 2010 en 2014 droeg hij de Mexicaanse vlag het olympisch stadion binnen. Ondanks zijn lange carrière is zijn prijzenkast nog leeg. De beste prestatie van de Mexicaan stamt uit 1981, toen hij vijfde werd bij een World Cup in Italië.

In het Franse Courchevel ging Von Hohenlohe al snel de fout in, waardoor hij geen tijd achter zijn naam kreeg.

Buiten de piste is de Mexicaan vooral bekend als zanger onder de namen Andy Himalaya en Royal Disaster. In een van zijn clips is kort te zien dat hij een skipak van Feyenoord aantrekt.