Twee jaar cel voor man die inreed op terras Renesse

De man die in augustus 2022 met een auto meerdere keren inreed op terrassen in Renesse, moet van de rechter in Middelburg twee jaar de cel in.

De straf is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De 51-jarige man uit Hellevoetsluis mag na zijn celstraf drie jaar niet autorijden.

Op de zomerse nacht in augustus was er veel uitgaanspubliek aanwezig. Twee mensen werden door de auto geraakt, een vrouw raakte lichtgewond. Volgens de rechtbank heeft de man zich onder meer schuldig gemaakt aan het plegen van twee pogingen tot zware mishandeling met voorbedachten raad.

Terug met beitel

Volgens Omroep Zeeland ging het mis na een woordenwisseling bij een café. De man mocht daar niet met zijn glas naar binnen. Hij liep weg, maar kwam later terug met zijn auto en reed het terras op. Mensen moesten uitwijken voor de auto.

Volgens de rechtbank heeft het uitgaanspubliek dat ervaren als een bewuste aanslag. "Na deze gebeurtenis is de verdachte met een beitel en een ander scherp voorwerp in zijn hand teruggelopen naar het uitgaansgebied. Hierdoor ontstond opnieuw een dreigende situatie."

Volgens de omroep heeft de man meerdere geweldsincidenten op zijn strafblad staan. Hij werd in België veroordeeld tot een celstraf nadat hij als portier bij een club iemand in coma sloeg.

Bekijk hier de beelden van het incident destijds: