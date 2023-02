Veel meer geld overgemaakt naar Turkije, maar Syrië is stuk lastiger

Sinds de aardbevingen in Turkije zijn er vanuit Nederland veel meer transacties naar dat land geweest bij ING en Rabobank. ABN AMRO zegt de gegevens nog niet te kunnen inzien.

Bij de drie grootbanken kan er sinds afgelopen week zonder transactiekosten geld overgemaakt worden naar rekeningnummers van Turkse particulieren. Zo willen ze het gemakkelijker maken de slachtoffers van de aardbeving direct te helpen.

Niet veel

Bij Rabobank zijn stortingen door particulieren naar Turkije gestegen van gemiddeld 130 euro per dag naar zo'n 350 tot 380 euro per dag. Bij ING is het bedrag verdubbeld van rond de 140 naar rond de 280 euro per dag.

Wel blijft het aantal transacties bij de Nederlandse banken relatief laag. Een woordvoerder van ING denkt dat dat komt doordat veel mensen geld overmaken naar goede doelen met bijvoorbeeld een Nederlands rekeningnummer of zelf nog een Turks rekeningnummer ernaast hebben.

Syrië

De aardbevingen troffen ook Syrië, maar naar de mensen daar kan vanuit Nederland moeilijk geld overgemaakt worden. De banken houden transacties naar Syrische rekeningen tegen vanwege de Amerikaanse en Europese sancties tegen het Syrische regime. Die sancties gelden in ieder geval tot 1 juni.

"Banken zijn huiverig", zegt Reinoud Leenders, Syriëdeskundige aan King's College in Londen. Humanitaire hulp is uitgesloten van de sancties en is officieel dus niet verboden, maar dat blijkt in de praktijk wel moeilijk te controleren.

"De banken zijn deels ook afhankelijk van het financiële systeem van de Verenigde Staten en daar zijn ze nog strenger met de sancties", zegt Leenders. De discussie om die sancties op te heffen, laait sinds de aardbeving op. "Dat is op zich wel begrijpelijk, al is het omdat het land economisch aan de grond zit."

Western Union

Via omwegen proberen Syriërs in Nederland toch hulp te bieden. Zo blijkt volgens Ziad Alkamoua uit Amsterdam het nog wel mogelijk om via Western Union geld in Syrië te krijgen. Er zijn in het land enkele agentschappen - onafhankelijke bedrijven die er namens Western Union services aanbieden - waar het geld opgehaald kan worden. "Maar er is een grote drukte. Bovendien is het heel beperkt hoeveel je mag opnemen. Je kunt er misschien net van eten, maar in ieder geval geen huisvesting regelen."

Een woordvoerder van Western Union bevestigt dat geld sturen naar Syrië beperkt mogelijk is, naar zo'n twintig agentschappen in specifieke delen van het land. "Om aan de regels te voldoen, verwerken wij alleen beperkte, persoonlijke, niet-commerciële transacties." Overigens heeft ook Western Union de transactiekosten op nul gezet, tot 8 maart.

Babymelk

Een andere doel waar op dit moment veel steun naartoe gaat vanuit Nederland zijn de hulpverleners van de Witte Helmen, die actief zijn in het Syrische rampgebied. Ook zegt een Syriër in Nederland tegen de NOS dat ze babymelk in Aleppo probeert te krijgen via een kennis die in Syrië zit en een Turks rekeningnummer heeft.

Maar ook zulke transacties worden door banken in de gaten gehouden, weet Leenders. "Zo kun je bijvoorbeeld als particulier alsnog op de vingers getikt worden als in de omschrijving iets over Syrië staat, al gaat het geld naar Libanon of Turkije."