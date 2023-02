Verhoeven vindt interim-titel 'slimme zet', maar: 'Ik blijf dé wereldkampioen'

Glory-topman Robbie Timmers legt uit waarom Verhoeven zijn titel mag behouden: "Strippen van een titel doen we eigenlijk alleen als er geen indicatie is van het moment waarop een kampioen weer in actie kan komen om zijn titel te verdedigen. Dat is nu niet het geval. Het herstel van Rico loopt zoals gehoopt en alles wijst erop dat hij in het najaar weer fit is."

Door zijn zware knieblessure kan Verhoeven nog zeker een half jaar niet in actie komen. Vanaf juni zal hij zijn titel moeten delen. "Maar uiteindelijk deel ik mijn titel niet. De interim-titel is een tussenstap, een zilveren titel", vindt Verhoeven.

Het is nog onduidelijk wat de consequenties zijn als Verhoeven onverhoopt niet tijdig herstelt om dit jaar nog zijn titel te verdedigen. "Dan moeten we opnieuw gaan kijken wat we met deze titel doen", zegt Timmers. "Het is mogelijk dat hij dan wel zijn titel verliest, maar voorlopig gaan we ervan uit dat hij dit jaar nog in de ring staat."

"Ondertussen moeten wij door met onze zwaargewichtdivisie, we kunnen niet blijven wachten tot Rico weer fit is. Daarom deze oplossing met de interim-titel. Maar Rico verdient het ook om kampioen te blijven. Het is overmacht en geen onwil dat hij zijn titel nu niet kan verdedigen."

Rico Verhoeven over het herstel van zijn zware knieblessure. De kickbokskampioen werd vorige maand geopereerd en is begonnen aan zijn revalidatie. - NOS

De 33-jarige Brabander heeft zijn sport door de jaren heen zeer serieus beoefend en goed voor zijn lichaam gezorgd. Nooit was hij zwaar geblesseerd, tot nu. "En dat vind ik best lastig", vertelt hij.

Verhoeven verwacht zelf in oktober of november weer fit te zijn, nadat hij vorige maand tijdens een training een ernstige knieblessure had opgelopen. Eenmaal hersteld zal hij het tegen de interim-kampioen opnemen met de onbetwiste wereldtitel als inzet.

Daarom vond Glory het gerechtvaardigd om Verhoeven eenmalig een jaar lang niet voor de titel te laten vechten. Daarbij werd wel gemeld dat de Brabander in het voorjaar van 2023 zijn titel zou gaan verdedigen. Maar een dag voor de aankondiging van een gevecht tussen Verhoeven en Plazibat, liep Verhoeven een zware knieblessure op. Reden voor Glory om Plazibat nu in juni voor de interim-titel te laten vechten.

Bij vechtsportorganisaties is het gebruikelijk dat de kampioen in een gewichtsklasse minimaal eens per jaar zijn titel verdedigt. Zo niet, dan kan hij zijn kampioensriem verliezen. Eind vorig jaar maakte Glory bekend voor Verhoeven een uitzondering te maken, ook vanwege zijn grote verdiensten voor de bond. In de kleine tien jaar dat Verhoeven kampioen is, heeft hij alle tegenstanders al verslagen.

Verhoeven plant zijn rentree dus in een titelgevecht, eind dit jaar. Glory kondigde vandaag aan dat het kort daarna een achtmanstoernooi organiseert. Op één avond in december zullen acht zwaargewichten strijden om de Glory Grand Prix en 500.000 dollar (470.000 euro) aan prijzengeld.

Deelname aan toernooi onwaarschijnlijk

Verhoeven is erg enthousiast over het toernooi, waarmee Glory oude tijden doet herleven. In de jaren 90 en 00 organiseerde K-1 jaarlijks in december een populair toernooi voor zwaargewichten. "Te gek dat Glory dit gaat doen, dit is zo tof voor het publiek. Het zwaargewicht is de koningsdivisie, iedereen wil dit zien. Dat wordt echt knallen."

Toch ligt deelname van Verhoeven zelf niet voor de hand. "Het is niet per definitie zo dat de beste altijd zo'n toernooi wint. Je kan in de eerste wedstrijd geblesseerd raken, waardoor je met een blessure verder moet vechten", zegt hij.

"Het is heel zwaar, daarom verwacht ik dat de winnaar van het toernooi het daarna tegen de wereldkampioen mag opnemen." Hij zegt het niet, maar denkt het wel: die wereldkampioen heet dan nog steeds Verhoeven.