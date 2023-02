Rusland roept Nederlandse ambassadeur op matje vanwege standpunt MH17

De Nederlandse ambassadeur in Rusland is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou vanwege het Nederlandse standpunt in de MH17-zaak. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bericht van de Russen nog niet bevestigd.

De Russische regering wil dat Nederland stopt met "dwangmatige pogingen" om Rusland verantwoordelijk te houden voor het neerstorten van MH17. Ook noemde het Russische ministerie het Joint Investigation Team (JIT) "gepolitiseerd". Het JIT doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor het neerstorten van het passagiersvliegtuig.

Vorige week dinsdag werd juist de Russische ambassadeur in Nederland ontboden vanwege de MH17-zaak. Premier Rutte zei toen in de Tweede Kamer dat de ambassadeur "tekst en uitleg" moest komen geven over de betrokkenheid van president Poetin. Het JIT maakte vorige week bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat Poetin groen licht gaf voor de inzet van wapens waarmee het vliegtuig is neergehaald.