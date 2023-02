Tegenslag voor Pieters: 'Epileptische aanvallen doen herstel geen goed'

"Pieters heeft in een korte periode meerdere epileptische aanvallen gehad die haar herstel geen goed hebben gedaan. Zij heeft hierdoor een terugval gekregen in haar mobiliteit en ook gaat door de aangepaste medicatie haar motivatie tot herstel wat moeizaam."

Volgens SD Worx is Pieters nog niet in staat een gesprek te voeren en communiceert ze vooral met behulp van gezichtsuitdrukkingen. Wel kan ze duidelijk 'ja' en 'nee' antwoorden.

De 31-jarige wielrenster kwam eind 2021 ten val tijdens een wegtraining in Spanje. Ze verloor daarbij het bewustzijn en liep ernstig hersenletsel op. Pieters moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma.

"Dit is voor haar, maar ook zeker voor iedereen die met haar werkt en omgaat, een lastige periode", valt te lezen in het persbericht. "Er wordt nu gewacht totdat de medicatie weer zo is afgesteld dat zij de energie en motivatie terugkrijgt zodat zij kan werken aan de volgende stappen van haar revalidatie."

Het bericht van SD Worx sluit af met woorden van Pieters familie, die aangeeft hoop te blijven houden. "Hoop en motivatie dat Amy ons nog mooie resultaten gaat laten zien. Amy blijft immers onze kampioen."

Pieters was in haar carrière zowel op de baan als de weg actief. Op de baan werd ze onder meer twee keer wereldkampioen koppelkoers samen met Kirsten Wild. Op de weg won ze in 2014 Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Drenthe. Ook werd ze twee keer tweede in de Ronde van Vlaanderen.