13 jaar cel voor Britse ambassadebewaker die spioneerde voor Rusland

Een voormalig bewaker van de Britse ambassade in Berlijn is veroordeeld tot dertien jaar en twee maanden cel voor spionage voor Rusland. De 58-jarige Brit speelde meermaals gevoelige informatie door aan een contactpersoon van de Russische ambassade in de Duitse hoofdstad, oordeelde een rechtbank in Londen.

Het ging onder meer om foto's van Brits ambassadepersoneel. David Smith heeft toegegeven dat hij informatie doorgaf aan de Russen, onder andere aan de militair attaché van de Russische ambassade. In ruil daarvoor kreeg hij grote sommen geld.

De Brit viel door de mand bij een undercoveroperatie in Duitsland en werd door de Duitse autoriteiten gearresteerd in augustus 2021. Smith is alleen veroordeeld voor zijn activiteiten vanaf 2020, maar de rechter zei ervan overtuigd te zijn dat Smith al in 2018 begon met het verzamelen van informatie.

In de rechtszaal werd een video getoond waarop te zien hoe is hoe Smith bewakingsbeelden van de ambassade opneemt met zijn mobiele telefoon.