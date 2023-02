Bewoners flat Delft klagen al jaren over kou: 'max 17 graden'

Bewoners van een groot wooncomplex in Delft klagen al jaren over slechtwerkende radiatoren. Volgens de bewonerscommissie komt de temperatuur in een groot deel van de 234 woningen niet boven de 17 graden, schrijft Omroep West.

Een van de gezinnen slaapt in de woonkamer omdat de de verwarming in de slaapkamers niet werkt. "Hier doet de verwarming het wel, dus hier kunnen we overleven", zegt de bewoonster die anoniem wil blijven. Volgens het gezin hield hun acht weken oude baby het niet meer vol in de slaapkamer. "De baby voelde ijs- en ijskoud aan."

Handtekeningen

De bewoners zijn volgens de omroep radeloos en geven eigenaar Woonbron de schuld van de problemen. Daarom hebben 122 huurders deze week een petitie ondertekend die de woningcorporatie oproept om meer te doen.

"Het duurt nu te lang", zegt bewoonster Yvonne Weber. Weber ligt in de winter onder een dekbed op de bank en schaamt zich als er bezoek langskomt. De problemen met de verwarming duren bij haar naar eigen zeggen al vier jaar.

De slecht werkende verwarming komt mogelijk door problemen in het leidingwerk van het wooncomplex. In de herfst van 2021 deed de verwarming in alle woningen het een aantal weken helemaal niet. Woonbron beloofde het leidingwerk structureel aan te pakken, maar dat is volgende bewoners nog niet gebeurd.

In het complex wonen ook mensen met een koopwoning die mee moesten betalen aan herstelwerkzaamheden. De woningcoöperatie wilde dat elk huishouden 9000 tot 20.000 euro op tafel zou leggen. Maar de eigenaren zeggen dat het probleem niet goed is onderzocht en willen daarom niet betalen. Daarom sleept de zaak al zo lang, zeggen de kopers.

Nieuw onderzoek

Volgens Woonbron is de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het gebouw verantwoordelijk voor het onderhoud van de verwarmingsinstallatie. In de VVE zitten Woonbron en de kopers, de woningorganisatie heeft er een absolute meerderheid.

Woonbron vindt het jammer dat huurders en kopers niet tevreden zijn en "herkent zich niet in het beeld" dat ze schetsen. De woningcorporatie voert naar eigen zeggen geregeld gesprekken met beide partijen.

Er is inmiddels een nieuw onderzoek gestart naar de problemen, dat eind februari klaar moet zijn. Het is nog onduidelijk of het gaat lukken om de werkzaamheden komende zomer uit te voeren.