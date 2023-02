Nog eens 25 jaar cel geëist tegen Amerikaanse zanger R. Kelly

Aanklagers in Chicago eisen nog eens 25 jaar gevangenisstraf tegen zanger R. Kelly voor zes misdrijven waaronder het produceren van kinderporno en het verleiden van minderjarigen tot seks. Een jury heeft hem al schuldig verklaard.

Robert Sylvester Kelly (55) wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van (kinder)misbruik en zit sinds 2019 vast. Vorig jaar werd hij in New York al veroordeeld voor het leiden van een organisatie die tot doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken.

Hij kreeg daarvoor 30 jaar celstraf opgelegd door een federale rechter in New York. Een nieuwe straf komt daar bovenop. De rechter in Chicago bepaalt de strafmaat volgende week donderdag.

Grote hits

In de nieuwe zaak wordt Kelly's gedrag "sadistisch" genoemd. Ook beschrijven de aanklagers hem als "een seksueel roofdier" zonder spijt, die "een ernstig gevaar vormt voor de samenleving", schrijft persbureau AP.

Kelly komt op basis van de eerste straf uit New York pas in aanmerking voor vrijlating als hij 25 jaar daarvan heeft uitgezeten.

Kelly scoorde in de jaren 90 grote hits zoals I believe I can fly. Hij verkocht miljoenen albums, ook nadat de geruchten over misbruik begonnen te circuleren.

Surviving R. Kelly

Hoewel de Grammy Award-winnaar in 2008 al voor de rechter stond, was het pas na de uitzending van de documentaireserie uit 2019, Surviving R. Kelly - met getuigenissen van zijn slachtoffers - dat het strafrechtelijke onderzoek tegen hem in een stroomversnelling kwam.