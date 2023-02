Plan huurtoeslag aangepast: meeste huurders krijgen tientje per maand minder

Minister De Jonge heeft zijn plannen met de huurtoeslag veranderd na kritiek dat te veel mensen er fors op achteruit zouden gaan. Maar het idee dat ook huurders in de vrije sector er gebruik van kunnen maken, blijft overeind staan. In het gewijzigde wetsvoorstel van De Jonge zullen de meeste mensen die huursubsidie krijgen er iets op achteruit gaan: gemiddeld 10 euro per maand. In de oorspronkelijke plannen zou een grote groep huurders fors minder krijgen: tot bijna 100 euro per maand. Dat kwam doordat de minister van Volkshuisvesting aanvankelijk wilde rekenen met een fictieve 'normhuur' van zo'n 520 euro. Huurders konden alleen over dat bedrag toeslag krijgen, ook als zij meer voor hun woning betaalden. Dat leverde harde kritiek op van onder meer de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering. Want hierdoor zouden te veel mensen uit "een financieel kwetsbare groep" er flink op achteruitgaan. Huurtoeslag is er alleen voor de mensen met lage inkomens, die de huur anders niet kunnen betalen.

Wat heeft De Jonge aangepast? De fictieve huurnorm van 520 euro uit het eerste plan is geschrapt. Maar de nieuwe regeling wordt toch iets eenvoudiger, zoals de bedoeling was. Huurders krijgen voortaan alleen nog toeslag over hun 'kale huur'. De servicekosten, die aan de verhuurder worden betaald voor bijvoorbeeld het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, tellen straks niet meer mee. Wel wordt de maandelijkse bijdrage verhoogd naar 4 euro. Hierdoor gaan ruim 1 miljoen van alle 1,5 miljoen mensen met huursubsidie, er gemiddeld zo'n 10 euro per maand op achteruit. Terwijl er in de eerste opzet een groep van ruim 290.000 huishoudens was, die tot bijna 100 euro per maand minder zouden ontvangen omdat hun huur hoger was dan de verzonnen huurnorm.