Rutte in Oekraïne

Premier Rutte is vandaag voor het eerst sinds vorig jaar juli in Oekraïne, samen met minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze gaan daar, bijna een jaar na de Russische inval in het land, onder andere op bezoek bij de Oekraïense president Zelensky.

Nieuwsuur is ook in het land en spreekt Rutte uitgebreid over de voortgang van de oorlog en de relatie tussen Nederland en Oekraïne.