ikdoenietmee, #ikdoewelmee, laten volgers zich zomaar influencen?

Famke Louise bij talkshow Jinek - RTL4

De #ikdoenietmeermee-actie van een groep BN'ers maakte gisteren de tongen los. Van bijval ("you go girl, laat alle schapen maar lullen") tot onbegrip ("denk ook eens aan een ander, egoïst!"): de meningen erover lopen scherp uiteen. Maar hoeveel invloed heeft de actie nou eigenlijk op de doelgroep van veel van de betrokken artiesten: jongeren? Doen de influencers, zoals ze worden genoemd, die naam eer aan? De straat op Volgens Doortje Smithuijsen, schrijver van het boek Gouden Bergen over de rol van influencers op sociale media, is het lastig te zeggen hoe ver de invloed van populaire Instagrammers reikt. Die invloed is er in ieder geval zeker als het om koopgedrag gaat, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. Dat is te meten aan de hand van klikcijfers. Maar als het gaat om het beïnvloeden van meningen wordt het volgens haar ingewikkelder. "Ik denk niet dat iedere Famke Louise-fan nu de straat op gaat rennen en de anderhalvemetergrens gaat doorbreken. Maar wel dat ze jongeren aan het denken gaat zetten."

De #ikdoenietmeermee-actie bleek te zijn aangezwengeld door actiegroep Viruswaarheid. Deelnemende artiesten legden ook in talkshows en radioprogramma's uit waarom ze meededen. Zo belden zanger Thomas Berge (78.500 volgers) en rapper Bizzey (418.000) met Radio 538, zat zanger Tim Douwsma (151.000) bij Op1, en schoof Famke Louise, met 1 miljoen volgers de populairste op Instagram, aan bij Jinek.

Smithuijsen wijst erop dat jongeren ook nog ouders hebben die hun iets vertellen en het gesprek met hen aangaan. "Het is niet alleen Famke Louise gelukkig. Je ziet dat iedereen gehoord kan worden en dat niet alleen de overheid de teugels in handen heeft als het gaat om wat we moeten denken. Misschien is corona wel een goede testcase om te zien of influencers inderdaad invloed hebben." NOS Stories ging vandaag naar een school in Gouda om te horen hoe jongeren daar zelf over denken:

Jongeren over #ikdoenietmeermee: 'die influencers zijn niet zo handig bezig' - NOS

De meeste mensen zullen zich niet willoos laten leiden door de Instagram-idolen die ze volgen, denkt Frans Folkvord, universitair docent gedragswetenschappen aan Tilburg University. "De meeste jongeren zijn heus wel in staat om zelf na te denken. Er is wel een groep die twijfelt. Die jongeren kunnen door dit soort acties denken: laten we er maar mee uitscheiden. En die zijn misschien eerder geneigd om influencers op sociale media te geloven dan bijvoorbeeld politici, van wie ze denken dat die ook andere belangen hebben."

Quote Het zou kunnen dat veel jongeren zich juist wel aan de regels gaan houden, nu ze al die boze reacties zien. Frans Folkvord, universitair docent gedragswetenschappen