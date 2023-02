Aantal aangiften en meldingen van zedenmisdrijven stijgt verder

Het aantal aangiftes van zedenmisdrijven is vorig jaar verder gestegen, naar ruim 3400. Het gaat daarbij om verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, zoals incest en aanranding. In 2021 kwamen er 3100 aangiftes binnen, een jaar ervoor waren het er 2900.

Het aantal meldingen steeg vorig jaar naar ruim 15.000, bevestigt de politie na een bericht in het AD. Twee jaar geleden waren er zo'n 13.000 meldingen, duizend meer dan in 2020. Bij meldingen gaat het bijvoorbeeld om grensoverschrijdend gedrag dat niet per se strafbaar is. Een melding leidt daardoor niet altijd tot een aangifte.

Trend omhoog

Vóór 2020 was het aantal meldingen en aangiftes stabiel en was er geen stijging te zien, zegt Caroline Monster, programmamanager Zeden bij de Landelijke Politie. "Nu is er een blijvend hoge instroom, er is sprake van een langzame trend omhoog."

Een deel van de toename komt door het schandaal bij tv-programma The Voice of Holland, dat vorig jaar aan het licht kwam. "Dat heeft het aangewakkerd", zegt Monster, die benadrukt dat het goed is dat mensen zich uitspreken. Door de toegenomen aandacht komen er ook meer meldingen van feiten die langer geleden gebeurd zijn.

Langer dan een half jaar

De politie streeft ernaar om zedenzaken binnen een half jaar naar het Openbaar Ministerie te sturen. Dat lukt op dit moment niet in 856 gevallen, maar dat aantal is nauwelijks gestegen in vergelijking met 2021.

Het gaat dan om zaken waar bijvoorbeeld nog aanvullend onderzoek plaatsvindt, zegt Monster. "De zaken worden steeds complexer, onder meer doordat er meer dan vroeger digitaal onderzoek wordt gedaan."

Meer meldingen

De politie gaat ervan uit dat het aantal meldingen in de toekomst verder toeneemt vanwege een nieuwe wet, die volgend jaar in werking moet treden. Daarmee worden meer vormen van onvrijwillige seks strafbaar.

Dat legt extra druk op de zedenrechercheurs, zegt Monster. "We krijgen vanuit de politiek wel extra geld, maar dat betekent niet altijd direct extra mensen. Ook wij hebben te maken met een personeelstekort. We moeten het doen met de mensen die we hebben."