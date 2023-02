Veiling commerciële radiovergunningen moet 73,7 miljoen opbrengen

De veiling van vergunningen voor commerciële FM-radiofrequenties moet minimaal 73,7 miljoen euro opbrengen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Daarnaast heeft het ministerie de voorwaarden voor de nieuwe zenders kenbaar gemaakt.

Na jaren van uitstel, verlengingen en een rechtszaak begint volgende maand de procedure voor het vergeven van negen commerciële radiofrequenties. Van begin maart tot en met begin april mogen aanvragen worden ingediend om mee te doen aan de veiling. De daadwerkelijke veiling is half juli.

Minister Adriaansens maakt dan in augustus bekend aan wie de vergunningen zijn toegewezen. Dat is wanneer de partijen met hun winnende bieding het geld hebben overgemaakt.

Op dit moment vullen 100% NL, BNR, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Slam! en Sublime de negen frequenties, maar dat gaat veranderen. Een partij kan straks maximaal drie vergunningen krijgen voor zenders. Dat was voorheen onbeperkt. Zo heeft mediabedrijf Talpa nu vier commerciële zenders (Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio). Dat zou betekenen dat een van die stations straks verdwijnt uit de ether of dat Talpa er een moet afstoten.

Minder themazenders

Aan twee van de negen vergunningen worden specifieke eisen gesteld wat betreft muziekgenre of thema. Zo moet er een commerciële zender zijn die Nederlandstalige muziek aanbiedt (nu 100% NL) en een zender met nieuws en actualiteiten (nu BNR).

Bij de vorige veilingen waren er vijf specifieke thema's, drie daarvan vervallen nu: 'niet-hedendaagse muziek' (Sublime), 'actueel populair' (Slam!) en 'populair niet-hedendaags' (Radio Veronica). Volgens het ministerie zijn twee themazenders voldoende "omdat nieuwe kanalen zoals DAB+, internetradio en streamingdiensten inmiddels zorgen voor een gevarieerd aanbod om een breed Nederlands medialandschap te hebben".

Voor het ministerie is een station met Nederlandstalige muziek belangrijk vanwege de "culturele waarde voor de samenleving" en "de productie en verspreiding van muziek van eigen bodem". En een commerciële nieuwszender draagt volgens het ministerie bij aan "ontwikkeling, opinievorming en representatie van de samenleving".

FM blijft nog tot 2035

De nieuwe vergunningen zijn voor een periode van twaalf jaar, tot 2035. Daarbij wordt analoge radio (FM) gekoppeld aan digitale radio (DAB+). Door de frequenties twaalf jaar vrij te geven, wil het ministerie de partijen de ruimte geven om hun investeringen terug te verdienen. Ook belooft EZK hiermee dat FM niet voor 2035 wordt uitgefaseerd en volledig wordt vervangen door DAB+.

"Door deze zomer te veilen, hebben we straks weer een toekomstbestendige radiomarkt waarin ook nieuwkomers een kans krijgen", zegt de minister. "We veilen bewust voor een periode van twaalf jaar, omdat dat zekerheid biedt aan partijen die één of meerdere winnende biedingen hebben."

Rechtszaak om vergunningen

De laatste keer dat de negen vergunningen geveild werden was in 2003, voor een periode van acht jaar. Door verlengingen en de coronapandemie werd een nieuwe veiling steeds uitgesteld. De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorig jaar dat de nationale FM-frequenties voor de commerciëlen opnieuw moesten worden verdeeld.

KINK, een station zonder FM-frequentie, had een zaak tegen de overheid aangespannen nadat die vorig jaar had besloten om de lopende vergunningen opnieuw te verlengen. De stations met vergunning gingen in beroep tegen die uitspraak bij het College van Beroep in het bedrijfsleven. Maar die zag geen reden om van de uitspraak af te wijken.