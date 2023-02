FC Twente bevestigt aanstelling Bruggink als technisch directeur

Zondag werd Bruggink al genoemd als meest waarschijnlijke opvolger van Streuer. "Met ingang van 1 juli is Arnold dan de nieuwe technisch directeur, waarbij Jan Streuer hem voorlopig inwerkt en ondersteunt", meldt Twente vandaag op zijn website .

Streuer maakte zondag gelijktijdig met hoofdtrainer Ron Jans bekend dat hij na dit seizoen afscheid neemt. Beiden waren sinds de zomer van 2020 werkzaam in Enschede.

Arnold Bruggink is vanaf komend seizoen de technisch directeur van FC Twente. De oud-speler van de club volgt Jan Streuer op.

Onder Jans en Streuer klom Twente de voorbije tweeënhalf seizoen gestaag omhoog. In het eerste seizoen werd de club tiende in de eredivisie, vorig seizoen eindigde de ploeg als vierde. Momenteel staat Twente na 21 duels vijfde, maar de achterstand op de topploegen is nog klein.

De 45-jarige Bruggink begon zijn carrière als voetballer bij Twente. Later speelde de aanvaller bij PSV, Real Mallorca in Spanje, sc Heerenveen en het Duitse Hannover 96 om zijn carrière af te sluiten bij Twente.

Na zijn sportieve carrière ging de tweevoudig international aan de slag als analist, voornamelijk bij ESPN.