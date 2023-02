OM vraagt voor zesde keer levenslang in Marengo-proces

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Said R., de laatst aangehouden verdachte in het Marengo-proces. Het is de zesde keer dat het OM levenslang vraagt in de zaak tegen de groep rond Ridouan Taghi.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Said R. betrokken was bij drie liquidaties, plus een aantal pogingen en voorbereidingen. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam sprak het OM vandaag van "kille moorden", gepleegd tussen 2015 en 2017. Volgens de officier van justitie was het geweld zo meedogenloos dat alleen een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is.

De 50-jarige Said R. was volgens het OM een nauw contact van Taghi. Die zou opdrachten voor liquidaties hebben gegeven, waarna R. uitvoerders regelde, informatie over de doelwitten verzamelde en Taghi via chatberichten op de hoogte hield van de voortgang.

Het OM haalt bewijs tegen Said R. uit onderschepte berichten en gebruikt ook verklaringen van de kroongetuige in het proces. De kroongetuige omschreef R. als een soort "oudere broer" van Taghi. Volgens het OM had R. een leidinggevende rol binnen de misdaadorganisatie.

Ondergedoken

Said R. was lange tijd voortvluchtig. Uiteindelijk wist de politie hem drie jaar geleden aan te houden in de Colombiaanse stad Medellín, waar hij zat ondergedoken.

Omdat zijn uitlevering naar Nederland lang duurde, liep de behandeling van zijn zaak in het Marengo-proces flinke vertraging op. De andere verdachten hebben hun strafeis al eerder gehoord en ook hun advocaten zijn al aan het woord geweest.

Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar levenslang geëist tegen Taghi en enkele andere verdachten. Ook voor de meeste anderen zijn lange gevangenisstraffen gevraagd. De advocaat van Taghi vindt dat het OM het recht op vervolging heeft verspeeld, omdat opsporingsregels zouden zijn overtreden. Bovendien vindt de verdediging dat er te weinig bewijs is en daarom vrijspraak zou moeten volgen.

De rechtbank doet in oktober uitspraak.

Wie zit er in het netwerk rondom Taghi en het Marengo-proces? Bekijk het hier: