Premier Rutte ontmoet president Zelensky in Kiev: 'U moet dit winnen'

Over een week is het een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Sindsdien heeft Nederland het land financieel en militair geholpen.

De premier bezocht de stad in juli vorig jaar voor het laatst. Ook minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is naar Kiev afgereisd.

Premier Rutte is voor een bezoek in Kiev. Op een persconferentie met president Zelensky zei Rutte dat Oekraïne ook vecht voor de vrijheid, veiligheid en waarden van andere landen.

Premier Rutte is voor een bezoek in Kiev. Hij bezocht vanochtend de Muur van Herinnering in de Oekraïense hoofdstad, waar hij een krans legde. Later vandaag staat een bezoek aan de Oekraïense president Zelensky gepland. - NOS