Premier Rutte in Kiev voor ontmoeting met president Zelensky

Premier Rutte is voor een bezoek in Kiev. Hij bezocht vanochtend de Muur van Herinnering in de Oekraïense hoofdstad, waar hij een krans legde. Later vandaag gaat hij langs bij president Zelensky.

De premier bezocht de stad in juli vorig jaar voor het laatst. Ook minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is naar Kiev afgereisd.

Na de ontmoeting met Zelensky bezoeken Rutte en Schreinemacher ook nog premier Sjmyhal. Verder gaan ze onder meer naar een beschadigde energiefaciliteit en een ontmoetingspunt voor burgers.

Tanks

Over een week is het precies een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Sindsdien heeft Nederland het land financieel en militair geholpen.

Eerder deze maand maakte Nederland bekend samen met Duitsland en Denemarken ongeveer honderd Leopard 1-tanks te leveren aan Oekraïne. Dit type tank stamt uit de jaren 60. Een deel daarvan moet nog worden opgeknapt.