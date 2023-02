Nederland en België schakelen rederijen in tegen drugscriminaliteit

Nederland en België gaan ook rederijen inschakelen om drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Antwerpen tegen te gaan. De smokkel is een groot probleem: bendes gaan zeer gewelddadig te werk en vorig jaar werd in Antwerpen meer cocaïne dan ooit in beslag genomen. De twee landen werken al langer samen om de grote hoeveelheden drugs te onderscheppen.

Behalve allerlei overheidsdiensten (bijvoorbeeld politie en douane) worden nu ook rederijen ingeschakeld. Vanmiddag worden daarover afspraken gemaakt tussen vertegenwoordigers van het Nederlandse en Belgische kabinet, de burgemeesters van de betrokken steden en de vijf grootste rederijen in de wereld.

Digitaal zegel

Kern van de afspraken is dat rederijen containers gaan voorzien van een digitaal zegel, waardoor er een alarm afgaat als het onderweg wordt verbroken. Dat moet het onmogelijk maken om tussen Zuid-Amerika en Rotterdam of Antwerpen bijvoorbeeld cocaïne te verstoppen tussen een vracht bananen. Verder zullen mensen die een container komen afhalen, zich moeten legitimeren met een vingerafdruk.

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zei gisteren in talkshow Op1: "De overheid alleen kan dit enorme probleem niet aanpakken."

'Ook in belang van rederijen zelf'

Haar collega Harbers zei dat de rederijen zich echt verantwoordelijk voelen om hun aandeel te leveren: "Het is ook hun eigen belang. Ook hun medewerkers worden geronseld en belaagd."

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Verlinden beaamde dat: "Zij vertellen ons dat mensen mogelijk niet meer bij hen willen komen werken, omdat ze bang zijn." Volgens haar worden mensen die op een cruciale functie op een terminal of rederij werken vaak bedreigd, ook als ze niets met een crimineel netwerk te maken willen hebben.

Het is de bedoeling dat de rederijen de autoriteiten ook meer informatie gaan geven over de routes die de containers afleggen.