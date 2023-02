Griekspoor is het lefgozertje uit Amsterdam dat Ahoy naar z'n hand zet

"Mijn woonkamer blijft toch echt Amsterdam." Het publiek in de Rotterdamse Ahoy begint massaal te joelen. Wat zegt hij nou? "Maar ondertussen zijn mijn beste vier overwinningen op deze baan geweest, dus dit stadion voelt toch als thuis en is een heel bijzondere plek voor mij." Er volgt een flauw applausje. Het is Tallon Griekspoor ten voeten uit als hij woensdagavond, na afloop van zijn flitsende zege op de Duitse topper Alexander Zverev, het publiek op het ABN Amro Open vol bravoure antwoord geeft op de vraag of Ahoy als zijn woonkamer voelt. Hij gaat een beetje reuring op de tennisbaan niet uit de weg. Noem hem een lefgozertje uit Amsterdam. Ruzie met Uruguayaans Davis Cup-team Griekspoor kreeg het ooit in een broeierig Zuid-Amerikaans sfeertje aan de stok met het Davis Cup-team van Uruguay, omdat hij na de wedstrijd een tegenstander verbaal de maat nam. Het incident liep met een sisser af. Hij houdt er bovendien van om in volle stadions te spelen. Waar andere tennissers verbleken, geniet Griekspoor van het podium. Petje achterstevoren, vuistje maken, een euforisch gebaartje met z'n racket of even met een handje de boel opzwepen: het zijn zijn handelsmerken. "Dit is het allermooiste dat er is. Dit is de mooiste sfeer waarin ik gespeeld heb. Ik moet af en toe mijn lach inhouden, dit is zo mooi", vertelde hij onlangs nog bij de Davis Cup over de volle oranjetribunes in Groningen.

Tallon Griekspoor heeft de eerste wedstrijd in de Davis Cup-ontmoeting tegen Slowakije gewonnen. De kopman van Oranje was in drie sets Lukas Klein de baas. - NOS

Nu voelt Griekspoor zich goed en is hij in vorm, maar het is nog niet zo lang geleden dat hij na een periode vol sportieve en fysieke tegenslag voelde dat het roer om moest. Hij nam afscheid van trainer Raemon Sluiter en werkte aan zichzelf. "Ik vind het belangrijk dat hij zichzelf kan zijn. Op en naast de baan", zegt coach Kristof Vliegen, die in december het werk van Sluiter overnam. "Dit is zijn persoonlijkheid en die moet je hem ook niet afnemen. Er zullen ook vast dingen zijn waarvan ik denk: dat moet je misschien anders doen." 'Geef die kleine ook maar mee' Vliegen kent Griekspoor al ruim tien jaar, uit de tijd dat hij in de Nederlandse competitie teamgenoot was van Scott en Kevin Griekspoor, de oudere broers van Tallon. "Toen die eens toernooien speelden in België en ik met ze meeging, zei ik tegen hun ouders: geef die kleine ook maar mee." En zo groeide de band tussen 'de kleine' Griekspoor en Vliegen. "Tallon gooit er af en toe wat uit. Die Amsterdam-uitspraak van afgelopen woensdag herken ik wel, want vroeger zei ik ook alles wat ik dacht. Soms kan het ook tegen je worden gebruikt. Ik denk dan vooral: blijf gewoon je best doen en train keihard."

Een reactie van Tallon Griekspoor na zijn overwinning op Alexander Zverev in de tweede ronde van het ABN Amro Open. - NOS