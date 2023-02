Na drie jaar verlies weer winst voor Air France-KLM

Air France-KLM heeft een sterk luchtvaartjaar achter de rug en boekt weer winst, na drie jaren van grote verliezen als gevolg van de coronacrisis. Over heel 2022 werd een omzet behaald van 26,3 miljard euro. Onderaan aan de streep bleef 728 miljoen euro over.

Het resultaat is volgens topman Ben Smith voornamelijk te danken aan de aantrekkende vraag naar vliegreizen, de hogere ticketprijzen en kostenbesparingen.

De coronacrisis met zijn beperkingen was dan wel voorbij maar het afgelopen jaar bracht ook veel nieuwe problemen voor de luchtvaart, zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis met hoge kerosineprijzen, en de chaos op Schiphol door personeelstekorten en luchtvaartmaatschappijen die vluchten moesten schrappen en vergoeden.

Staatssteun terugbetaald

De problemen en reisbeperkingen op Schiphol hebben KLM in de laatste maanden van het jaar 170 miljoen euro gekost voor geschrapte vluchten en compensatiebetalingen aan passagiers. Daardoor sloot KLM het kwartaal af met een klein verlies van 2 miljoen euro.

Air France-KLM werd in 2020 en daarna zwaar geraakt door de coronacrisis en kreeg steun van de Franse en Nederlandse overheid. KLM kreeg in totaal 3,4 miljard euro, waarvan 1 miljard euro directe steun. Die steun heeft KLM inmiddels terugbetaald. De resterende 2,4 miljard is een kredietfaciliteit waar KLM geld kon lenen mocht dat nodig zijn. KLM kondigt nu aan dat die leenfaciliteit in april wordt opgezegd, waarmee er een einde komt aan alle staatssteun. KLM heeft alleen nog een belastingschuld open staan van 1,4 miljard euro. Die mag in vijf jaar worden ingelost.