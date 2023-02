Lijfwacht doodgeschoten oud-politica Afghanistan opgepakt

De politie in Afghanistan heeft een voormalige lijfwacht van een doodgeschoten vrouwelijk oud-parlementslid opgepakt. Dat hebben de Taliban bekendgemaakt. De lijfwacht zou de moord hebben bekend.

Gewapende mannen doodden Mursal Nabizada (32) en een bewaker half januari bij een aanval op haar huis. Ze was parlementslid tijdens de vorige regering, die nog door het buitenland werd gesteund.

Nabizada zat in het parlement tot de Taliban de macht overnamen nadat de door de VS geleide troepen zich hadden teruggetrokken uit het land. Veel politici ontvluchtten het land toen de Taliban het weer voor het zeggen kregen in augustus 2021.

Hoewel de lijfwacht heeft bekend, is een motief voor de daad nog niet duidelijk. De politie, die door de Taliban wordt geleid, zegt in een verklaring de zaak verder te onderzoeken.

De zaak leidt tot verdere bezorgdheid over de veiligheid van vrouwen in het land. Sinds de Taliban weer de macht hebben, worden vrouwenrechten steeds verder ingeperkt. Zo mogen vrouwen en meisjes nauwelijks werken of naar school.

Iran en China roepen om vrouwenrechten

Buurlanden Iran en China hebben het regime opgeroepen een einde te maken aan de beperkingen voor vrouwen. De twee landen kwamen tot een gezamenlijke verklaring aan het einde van een bezoek van de Iraanse president Raisi aan Peking.

De twee landen roepen Afghanistan op om "alle discriminerende maatregelen tegen vrouwen, etnische minderheden en andere religies" te stoppen. Ze vragen om "een inclusieve regering waaraan alle etnische en politieke groepen daadwerkelijk deelnemen".

Daarbij zeggen Iran en China wel dat de VS en diens NAVO-bondgenoten verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie in Afghanistan.

Het is opmerkelijk dat de roep om vrouwenrechten in Afghanistan onder meer komt van het sjiitische regime in Iran. In dat land waren maandenlange protesten na de gewelddadige dood van Mahsa Amini. Zij werd opgepakt door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen. Ze overleed in hechtenis.

Zeker vier mannen zijn geëxecuteerd sinds het begin van de demonstraties in september. Ze werden alle vier ter dood veroordeeld in internationaal bekritiseerde rechtszaken die kort duurden en achter gesloten deuren plaatsvonden.