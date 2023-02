Schiphol had 'een slecht jaar, stelde reizigers teleur' en maakte verlies

Wat iedereen al wist, zegt Schiphol nu ook zelf bij de presentatie van de jaarcijfers. Het luchthavenbedrijf had in 2022 een slecht jaar. Ondanks een sterk herstel van het vliegverkeer, maakte Schiphol onder aan de streep een verlies van 77 miljoen euro.

Die slechte financiële cijfers passen bij de grote problemen waar de luchthaven het afgelopen jaar mee kampte, zoals personeelstekorten, grootscheepse annuleringen, ellenlange rijen en maatschappijen die gedwongen werden om vluchten te schrappen.

Boetekleed

De nieuwe topman van Schiphol, Ruud Sondag, trekt daar nog eens het boetekleed voor aan: "Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld als in 2022. De geleverde inzet en het harde werken van iedereen bij Schiphol hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen in het systeem. Daardoor hebben we niet de service kunnen bieden die we wilden. 2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk."

Schiphol had 52,5 miljoen passagiers in 2022, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 25,5 miljoen in 2021, toen er nog volop coronarestricties waren. Het aantal vluchten bedroeg 398.000, in 2021 waren dat er 267.000.