Alles wijst erop dat het Russische offensief langzaam is begonnen. Er zijn meer beschietingen, meer pogingen tot doorbraak en ook meer doden. "Je ziet niet meteen een enorme optocht aan pantservoertuigen, maar de intensiteit van de gevechten neemt wel toe", zegt Peter Wijninga van The Hague Center for Strategic Studies.

Rusland zelf spreekt nog niet van een offensief, zegt Ruslandexpert Bob Deen van Instituut Clingendael. Toch ziet ook hij dat Rusland de druk op Oekraïne opvoert. "De eenheden zijn de afgelopen tijd op sterkte gebracht, door mobilisatie en reservisten. Veelal missen die nieuwe rekruten gevechtservaring of goede militaire training, dus het is nog afwachten hoe effectief ze zullen zijn."

Strijd te voet

Een ding dat opvalt volgens beide defensiedeskundigen: de Russen voeren de strijd nu vooral te voet. Ondanks intense beschietingen schuift het front metertje voor metertje op. Wijninga: "Niet elk offensief is een soort blitzkrieg met enorme formaties aan tanks en voertuigen."

De Russen verloren in één jaar tijd namelijk een aanzienlijk deel van hun materieel. Volgens verschillende oorlogsanalisten zijn ruim vijfhonderd Russische tanks inmiddels in Oekraïense handen. Daar bovenop vernietigde Oekraïne zo'n duizend Russische tanks.

Het gerenommeerde Institute for the Study of War meldt ook dat Rusland moeite heeft om op korte termijn een groot gemechaniseerd offensief op touw te zetten. En dus vechten soldaten de strijd aan de frontlijn voor een flink deel te voet uit. Experts zeggen dat een grootschalig offensief vanuit meerdere kanten, zoals dat vorig jaar gebeurde, er hoogstwaarschijnlijk niet in zit.

Iets wat ook meespeelt: velden in Oekraïne liggen bezaaid met mijnen. Daardoor moeten tanks op sommige plekken noodgedwongen in colonnes achter elkaar rijden. Als de eerste tank kapotgaat of vastloopt in de modder, staat de rest erachter ook vast.

In onderstaande video vertelt een Oekraïense kolonel hoe een lange rij Russische tanks in Vuhledar een makkelijk doelwit werd.