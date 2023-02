Wekdienst 17/2: Veiligheidsconferentie in München • Vrouwen klagen kloosterorde aan

Goedemorgen! Regeringsleiders en andere internationale kopstukken verzamelen zich in München voor een conferentie over veiligheid en geopolitiek. En negentien vrouwen eisen van kloosterorde de Zusters van de Goede Herder compensatie voor dwangarbeid.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In het luxe Hotel Bayerischer Hof in München verzamelen regeringsleiders en andere kopstukken zich voor een jaarlijkse veiligheidsconferentie, de eerste sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder meer de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is erbij aanwezig. Russische regeringsvertegenwoordigers zijn dit jaar niet welkom, Russische activisten wél.

Een groep vrouwen daagt de Zusters van de Goede Herder voor de rechter omdat zij in het midden van de vorige eeuw 'dwangarbeid' moesten verrichten in één of meerdere kloosters. Zij eisen bij de rechtbank in Haarlem erkenning van hun leed en een schadevergoeding.

In de kwartfinales van het ABN Amro Open-tennistoernooi in Rotterdam nemen twee Nederlanders het tegen elkaar op. Tallon Griekspoor speelt tegen Gijs Brouwer. De twee zijn de eerste Nederlandse kwartfinalisten in Ahoy sinds 2018. De partij is vanavond te zien op NOS.nl na de eerste avondpartij die om 19.28 uur begint.

Wat heb je gemist?

Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad, staat in een onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. Op de vraag wat het meest dominante gevoel is over de politiek antwoordt landelijk gezien 35 procent van de respondenten 'wantrouwen'.

In negen van de twaalf provincies is dat volgens Kieskompas het meest dominante gevoel, in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is 'interesse' het meest gegeven antwoord. Van alle Nederlanders vindt ruim de helft (54 procent) dat mensen op het platteland vaak worden vergeten door de politiek.