Geblesseerde Verhoeven moet wereldtitel gaan delen, Glory komt met achtmanstoernooi

Oude tijden herleven in de kickbokswereld. Glory gaat een jaarlijks toernooi organiseren waarbij acht zwaargewichten het tegen elkaar opnemen. Daarnaast maakt de kickboksorganisatie bekend dat er een interim-titel komt in het zwaargewicht: een gedeelde titel naast de langdurig geblesseerde wereldkampioen Rico Verhoeven. Verhoeven, die al bijna tien jaar kampioen is in het zwaargewicht van Glory, liep in januari een zware knieblessure op en is inmiddels geopereerd. Vermoedelijk kan hij pas eind dit jaar zijn rentree maken. Vanwege zijn lange inactiviteit, Verhoeven vocht in oktober 2021 voor het laatst bij Glory, komt er een interim-titel bij het zwaargewicht. De winnaar van die riem mag zich samen met Verhoeven kampioen noemen. De twee zullen het uiteindelijk tegen elkaar opnemen om de onbetwiste titel als Verhoeven weer fit is. Er is niet overwogen om Verhoevens titel af te nemen, zegt Glory-topman Robbie Timmers. "Strippen van een titel doe je alleen als je geen zicht hebt op de terugkeer van de kampioen. We gaan ervan uit dat Verhoeven in september of oktober zijn titel kan verdedigen. Tot die tijd hebben we ook een interim-kampioen." Ongeduldige Kroaat Antonio Plazibat krijgt een kans om die interim-titel te winnen. De Kroaat staat al lange tijd bovenaan de Glory-ranking bij het zwaargewicht en wacht ongeduldig op een kans om tegen Verhoeven te vechten.

Plazibat en Verhoeven bij een eerdere persconferentie - ANP

Plazibat en Verhoeven zouden het in juni tegen elkaar opnemen, maar door de blessure van de Brabander moest dat titelgevecht worden uitgesteld. Plazibat krijgt nu op 17 juni de kans op de interim-titel. Hij neemt het op tegen de winnaar van een viermanstoernooi, dat op 29 april wordt gehouden. De deelnemers zijn op dit moment nog niet bekend. De winnaar van het gevecht in juni mag het in het najaar tegen Verhoeven opnemen om de onbetwiste wereldtitel.

Onze fans vragen al heel lang om de terugkeer van een groot toernooi, die waren razendpopulair. Glory-topman Robbie Timmers

En dan het achtmanstoernooi, de zogenoemde Glory Grand Prix. Dat moet elk jaar in december gaan plaatsvinden. Glory liet zich inspireren door de K-1, dat van 1993 tot 2012 in Japan jaarlijks een groot toernooi organiseerde voor zwaargewichten. Nederlandse kickboksers van weleer als Peter Aerts, Semmy Schilt, Remy Bonjaski, Ernesto Hoost en Alistair Overeem werden tot kampioen gekroond. 500.000 dollar "Onze fans vragen al heel lang om de terugkeer van een groot toernooi, want die waren vroeger in de K-1-tijd razendpopulair", vertelt Timmers. "We hebben de laatste tijd veel goede zwaargewichten vastgelegd, zodat we zo'n toernooi kunnen organiseren." Op één avond nemen acht zwaargewichten het tegen elkaar op, in een kwartfinale, halve finale en de uiteindelijke eindstrijd. De winnaar van de Glory Grand Prix ontvangt 500.000 dollar (470.000 euro) aan prijzengeld.

Deelname van Badr Hari en Rico Verhoeven aan het achtmanstoernooi in december is niet uitgesloten - ANP

Kickboksers kunnen zich gedurende het jaar kwalificeren voor het evenement, of een wildcard krijgen van Glory. Mogelijk met Verhoeven en Hari Glory sluit niet uit dat kampioen Verhoeven aan het achtmanstoernooi meedoet, als hij op tijd fit is. Zelfs deelname van Badr Hari behoort tot de mogelijkheden. "Uiteraard is Rico welkom, al moeten we eerst kijken hoe hij van zijn blessure herstelt", zegt Timmers. "Rico is iemand die altijd zijn grenzen opzoekt, dus wie weet."

De Glory Grand Prix is geweldig. Ik heb er echt zin in. Badr Hari